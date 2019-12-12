Невероятный промах форварда киевского «Динамо». Как это произошло?
21:35
Форвард киевского «Динамо» Артем Беседин имел отличный шанс вывести свою команду вперед в матче Лиги Европы против «Лугано», но не использовал его. Нападающий с близкого расстояния замыкал прострел, но не сумел попасть в пустые ворота.
Artem Besedin in his best... pic.twitter.com/3BzbkqL3mi— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) December 12, 2019
Счет в матче на данный момент равный — 0:0. Для выхода в плей-офф «Динамо» нужна только победа.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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