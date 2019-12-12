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Невероятный промах форварда киевского «Динамо». Как это произошло?

21:35
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Форвард киевского «Динамо» Артем Беседин имел отличный шанс вывести свою команду вперед в матче Лиги Европы против «Лугано», но не использовал его. Нападающий с близкого расстояния замыкал прострел, но не сумел попасть в пустые ворота.

Счет в матче на данный момент равный — 0:0. Для выхода в плей-офф «Динамо» нужна только победа.

Динамо К — Лугано

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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