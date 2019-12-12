Невероятный промах форварда киевского «Динамо». Как это произошло?

Форвард киевского «Динамо» Артем Беседин имел отличный шанс вывести свою команду вперед в матче Лиги Европы против «Лугано», но не использовал его. Нападающий с близкого расстояния замыкал прострел, но не сумел попасть в пустые ворота.

Artem Besedin in his best... pic.twitter.com/3BzbkqL3mi — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) December 12, 2019

Счет в матче на данный момент равный — 0:0. Для выхода в плей-офф «Динамо» нужна только победа.