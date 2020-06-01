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«Валенсия»: «Гасперини подверг риску множество людей»

03:23
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«Валенсия» на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу слов главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Ранее он сообщил, что заболел коронавирусом за день до матча с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Валенсия» хотела бы публично выразить наше удивление в связи с замечаниями тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе. Он заявил, что знал о симптомах заболевания, теоретически совместимых с симптомами коронавируса, без принятия профилактических мер. Такие действия поставили под угрозу множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там.

Следует напомнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заражения коронавирусом", — отмечено в заявлении.

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