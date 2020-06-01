«Валенсия»: «Гасперини подверг риску множество людей»

«Валенсия» на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу слов главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Ранее он сообщил, что заболел коронавирусом за день до матча с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Валенсия» хотела бы публично выразить наше удивление в связи с замечаниями тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе. Он заявил, что знал о симптомах заболевания, теоретически совместимых с симптомами коронавируса, без принятия профилактических мер. Такие действия поставили под угрозу множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там.

Следует напомнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заражения коронавирусом", — отмечено в заявлении.