Никола Влашич: «Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог выступлению команды в Лиге Европы.

— Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но правда заключается в том, что если ты не реализуешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема — результативность, — рассказал хорват в интервью клубному Youtube-каналу.

Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка.

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