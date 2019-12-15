ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Эспаньолом»

ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное всему, что происходило вокруг матча группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

В видео клуб рассказал, где его игроки проведут отпуск и объяснил, за счет чего добился победы в Испании. ЦСКА с 5 очками занял последнее четвертое место в группе H и не смог выйти в плей-офф еврокубка.

Закрываем год победным выездом #ЭспаньолЦСКА!



? Виктор Михайлович и мерч «Лицо попроще»

?Где наши игроки проведут отпуск

?? А также главная причина победы в Барселоне ?



Все это — в финальном выпуске «Вокруг матча» в этом году. До встречи в 2020!https://t.co/BIO8BippZQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 15, 2019

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