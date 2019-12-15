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ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Эспаньолом»

14:31
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ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное всему, что происходило вокруг матча группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

В видео клуб рассказал, где его игроки проведут отпуск и объяснил, за счет чего добился победы в Испании. ЦСКА с 5 очками занял последнее четвертое место в группе H и не смог выйти в плей-офф еврокубка.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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