Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команда уровня «Легии»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии».

«Сегодня «Спартак» — потенциально самая быстрая команда в нашем чемпионате, — цитирует Непомнящего Газета. Ru. — Ему вполне по зубам команды уровня «Легии», поэтому здесь я более оптимистичен. Мне кажется, что неудачи «Спартака» заключались в психологии, когда каждый игрок не поднимался до своего уровня.

В еврокубках обычно настраивать не надо, и футболисты играют на своем реальном потенциале. А о том, что творится вокруг «Спартака», можно писать серьезный роман. Что касается самого футбола — и я сужу не только по недавней игре с «Химками», — можно взять каждого игрока в отдельности, и мне кажется, что перспектива играть в еврокубках их вдохновит».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.