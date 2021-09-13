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Матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» будет судить черногорская бригада арбитров

13:00
Роман Зобнин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем будет работать на матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками главного судьи станут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья — Милош Бошкович. ВАР — Срджан Йованович (Сербия), АВАР — Далибор Джурджевич (Сербия).

Встреча «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 17.30 (мск).

Ранее, 11 сентября, красно-белые одержали победу над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Спартак — Легия

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