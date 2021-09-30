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«Наполи» — «Спартак»: российский клуб впервые победил после пропущенного на первой минуте гола

21:57
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В шестой раз в истории российский клуб пропустил на первой минуте еврокубкового матча, причем в четырех случаях начать с быстрого гола соперникам позволял «Спартак».

Правда, до матча в Неаполе никому не удавалось добиться успеха после неудачи на первых секундах. «Ротор» свел матч с ЛАСК вничью, «Алания» и трижды «Спартак» уступили.

Случаи, когда российские команды пропускали на первой минуте еврокубкового матча:

Дата

Турнир

Стадия

Команда

Матч

Автор гола

27.07.1994

Кубок Интертото

1/2 финала

Ротор

ЛАСК (г) — 2:2

Кристоф Вестерталер

21.08.1996

Лига чемпионов

1-й раунд

Алания

Рейнджерс (г) — 2:7

Алли Маккойст

03.11.1999

Лига чемпионов

Гр.турнир

Спартак

Спарта Пр (г) — 2:5

Вратислав Локвенц

18.10.2006

Лига чемпионов

Гр.турнир

Спартак

Интер (г) — 1:2

Хулио Крус

31.10.2006

Лига чемпионов

Гр.турнир

Спартак

Интер (д) — 0:1

Хулио Крус

30.09.2021

Лига Европы

Гр.турнир

Спартак

Наполи (г) — 3:2

Эриф Элмас

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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