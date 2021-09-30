В шестой раз в истории российский клуб пропустил на первой минуте еврокубкового матча, причем в четырех случаях начать с быстрого гола соперникам позволял «Спартак».

Правда, до матча в Неаполе никому не удавалось добиться успеха после неудачи на первых секундах. «Ротор» свел матч с ЛАСК вничью, «Алания» и трижды «Спартак» уступили.

Случаи, когда российские команды пропускали на первой минуте еврокубкового матча: