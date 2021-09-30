«Наполи» — «Спартак»: российский клуб впервые победил после пропущенного на первой минуте гола
В шестой раз в истории российский клуб пропустил на первой минуте еврокубкового матча, причем в четырех случаях начать с быстрого гола соперникам позволял «Спартак».
Правда, до матча в Неаполе никому не удавалось добиться успеха после неудачи на первых секундах. «Ротор» свел матч с ЛАСК вничью, «Алания» и трижды «Спартак» уступили.
Случаи, когда российские команды пропускали на первой минуте еврокубкового матча:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Автор гола
|
27.07.1994
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
Ротор
|
ЛАСК (г) — 2:2
|
Кристоф Вестерталер
|
21.08.1996
|
Лига чемпионов
|
1-й раунд
|
Алания
|
Рейнджерс (г) — 2:7
|
Алли Маккойст
|
03.11.1999
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Спарта Пр (г) — 2:5
|
Вратислав Локвенц
|
18.10.2006
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Интер (г) — 1:2
|
Хулио Крус
|
31.10.2006
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Интер (д) — 0:1
|
Хулио Крус
|
30.09.2021
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Наполи (г) — 3:2
|
Эриф Элмас
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