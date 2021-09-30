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«Наполи» — «Спартак»: Промес сделал дубль, Осимен отыграл один мяч

21:42
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес сделал дубль в матче Лиги Европы против «Наполи» — 3:1. Форвард отличился на 90-й минуте после передачи Александра Соболева на пустые ворота.

В добавленное время нападающий хозяев Виктор Осимен сделал счет 2:3.

Наполи — Спартак

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