«Наполи» — «Спартак»: Промес сделал дубль, Осимен отыграл один мяч
21:42
Нападающий «Спартака» Квинси Промес сделал дубль в матче Лиги Европы против «Наполи» — 3:1. Форвард отличился на 90-й минуте после передачи Александра Соболева на пустые ворота.
В добавленное время нападающий хозяев Виктор Осимен сделал счет 2:3.
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