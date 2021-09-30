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«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы, Головин вышел во втором тайме

21:40
30 сентября. Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» — «Монако» — 1:1. Кевин Фолланд (справа). Фото AFP
30 сентября. Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» — «Монако» — 1:1. Кевин Фолланд (справа). Фото AFP
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30 сентября в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 2-го тура группы B Лиги Европы.

В составе испанской команды гол забил полузащитник Микель Мерино. У монегасков отличился защитник Аксель Дисаси.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив хавбека Юссуфа Фофана.

«Монако» с 4 очками располагается на второй строчке в группе B. У «Реал Сосьедада» третья строчка и 2 балла.

Лига Европы

Группа B

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Монако» (Франция) — 1:1 (0:1)

Голы: Дисаси, 16 (0:1). Мерино, 53 (1:1).

«Реал Сосьедад» (Испания): Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 73), Элустондо, Айен Муньос, Мерино, Субельдия, Гевара (Туррьентес, 61), Субименди, Порту (Барренечеа, 72), Янузай, Ойярсабаль (Каррикабуру, 90+1).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 46), Кайю Энрике (Павлович, 90), Бадиашиле, Дисаси, Тшуамени, Диоп (Марипан, 74), Фофана (Головин, 66), Жан Лукас, Диатта, Боаду (Фолланд, 65).

Предупреждения: Марипан, 87. Элустондо, 90+2. Фолланд, 90+2. Дисаси, 90+2.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

30 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Реал Сосьедад — Монако

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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