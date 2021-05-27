Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал причины поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала». Победитель определился в серии пенальти.

«Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после «стандарта».

Соперник не давал нам играть, закрывал зоны, хорошо защищался. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит ты не все сделал правильно.

Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого — это становиться лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.