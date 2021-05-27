Рэшфорд не хочет слышать оправдания после поражения в финале Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы признался, что не хочет слышать оправдания.

«Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы.

Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны делать все возможное на поле. Мы близки к цели. Я клянусь — мы близки. Но этого мало", — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.