Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Рэшфорд не хочет слышать оправдания после поражения в финале Лиги Европы

03:13
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы признался, что не хочет слышать оправдания.

«Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы.

Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны делать все возможное на поле. Мы близки к цели. Я клянусь — мы близки. Но этого мало", — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада обыграла Норвегию и одержала первую победу на чемпионате мира
Рейтинг бабников по знаку зодиака
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок
Новые правила начнут действовать для российских водителей с 1 июля

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры