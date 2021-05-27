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Кавани, Морено, Капуэ и Мактоминэй претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

03:41
26 мая. Этьенн Капуэ. Фото Twitter
26 мая. Этьенн Капуэ. Фото Twitter
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В среду, 26 мая, «Вильярреал» в серии пенальти выиграл у «Манчестер Юнайтед» в финале турнира.

За почетное звание поборются Этьенн Капуэ, Жерар Морено (оба — «Вильярреал»), Эдинсон Кавани, Скотт Мактоминэй (оба — «Манчестер Юнайтед»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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