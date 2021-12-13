Мостовой оценил шансы «Зенита» выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».

«Для «Зенита» жеребьевка сложилась нормально, ничего страшного нет. «Бетис» в сегодняшнем состоянии хорош, но матч будет через несколько месяцев, сейчас все меняется. Наши уходят в отпуск, будут отдыхать, загорать, купаться, потом свеженькие без травм начнут чемпионат, если бы сегодня играли, я бы сказал шансы 60 на 40, а в феврале шансы будут 50 на 50. И опять же ты вылетаешь из Лиги чемпионов и попадаешь в Лигу Европы, мы о таком в свое время только мечтать могли», — приводит слова Мостового ТАСС.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответный — в Испании 24 февраля.