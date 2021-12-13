Онопко отказался назвать «Бетис» фаворитом стыковых матчей с «Зенитом» в Лиге Европы

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Российскому «Зениту» в соперники достался испанский «Бетис».

«Мне сложно сказать, кто выиграл от такого жребия. Сейчас будет долгая пауза для «Зенита». На этой стадии слабых соперников нет. В Севилье две основные команды. «Севилья» считается королевской, а «Бетис» попроще, ее называют народной. У нее очень много болельщиков, чтят традиции. «Зенит» точно ждет непростой выезд. Матчи питерцев с «Челси» показали, что наши клубы могут показывать результат в Европе.

Могу ли назвать «Бетис» фаворитом противостояния? Ни в коем случае. Если брать истории клубов, то у «Зенита», может быть, она даже богаче и ярче. Это будет февраль, разный уровень чемпионатов, поэтому сложно давать прогнозы", — рассказал Онопко Metaratings.ru.

Первый матч противостояния пройдет в России 17 февраля, а ответный — через неделю в Испании. Победитель получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.