Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену после перерыва в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против «Штурма».

На 46-й минуте россиянин заменил Желсона Мартинша. Счет в матче после первого тайма равный — 0:0.