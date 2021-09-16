«Монако» — «Штурм»: Головин вышел на замену в начале второго тайма
23:05
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену после перерыва в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против «Штурма».
На 46-й минуте россиянин заменил Желсона Мартинша. Счет в матче после первого тайма равный — 0:0.
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