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«Монако» — «Штурм»: Головин вышел на замену в начале второго тайма

23:05
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Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену после перерыва в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против «Штурма».

На 46-й минуте россиянин заменил Желсона Мартинша. Счет в матче после первого тайма равный — 0:0.

Монако — Штурм

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Евгений Петров все материалы автора

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