Николич: «Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру»
22:57
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).
«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу... К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», — сказал Николич.
У «Локомотива» отличился Фаустино Анджорин. В составе «Марселя» пенальти реализовал Дженгиз Юндер.
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