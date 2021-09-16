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Николич: «Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру»

22:57
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу... К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», — сказал Николич.

У «Локомотива» отличился Фаустино Анджорин. В составе «Марселя» пенальти реализовал Дженгиз Юндер.

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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