«Монако» — «Брага»: Головин остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Браги» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дизази, Б. Бадьяшиль, Кайо Энрике, Жеан Лукас, Чуамени, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд, Диоп.

«Брага»: Родригу Гомеш, Руис, Андре Орта, Рикарду Орта, Андре Каштру, Аль-Мусрати, Давид Карму, Паулу Оливейра, Витор Тормена, Фабиана, Матеус.

«Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Браге» со счетом 0:2. Ответный матч состоится 17 марта в 20:45 по московскому времени.