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Сегодня, 19:45

«Монако» — «Брага»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Прямая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Монако» — «Брага»
Читать «СЭ» в
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Фото AFP

17 марта 2022 года «Монако» примет «Брагу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча между ними пройдет в Монако, начало — в 20.45.

«Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Браге» в Португалии со счетом 0:2. В той игре российский футболист Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На ответную игру россиянин включен в заявку монегасков.

Следить за матчем «Монако» — «Брага» в прямом эфире можно на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть по этой ссылке. Она начнется в 20.45.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брага

Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Монако
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