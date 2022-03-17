17 марта 2022 года «Монако» примет «Брагу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча между ними пройдет в Монако, начало — в 20.45.

«Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл «Браге» в Португалии со счетом 0:2. В той игре российский футболист Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На ответную игру россиянин включен в заявку монегасков.

Следить за матчем «Монако» — «Брага» в прямом эфире можно на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть по этой ссылке. Она начнется в 20.45.