Медведев о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Легко не будет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.

«Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды. В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни у «Зенита» не будет.



Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше. Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Медведева.

В ночь с 23 на 24 ноября «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и гарантировал себе 3-е место в группе H Лиги чемпионов, обеспечив выход в плей-офф Лиги Европы.