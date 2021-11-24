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Медведев о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Легко не будет»

Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы
17:10
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.

«Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды. В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни у «Зенита» не будет.

Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше. Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Медведева.

В ночь с 23 на 24 ноября «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и гарантировал себе 3-е место в группе H Лиги чемпионов, обеспечив выход в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211124/zenit-1760559074.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры