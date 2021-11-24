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«Спартак» — «Наполи»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

16:30
«Спартак» на своем поле примет «Наполи» в матче Лиги Европы. Фото Global Look Press
«Спартак» на своем поле примет «Наполи» в матче Лиги Европы. Фото Global Look Press
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Сегодня, 24 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Наполи» в матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В первой встрече команд, которая состоялась 30 сентября в Италии, красно-белые обыграли соперника со счетом 3:2.

«Спартак» после четырех матчей в группе занимает последнее место, набрав четыре очка. В заключительной встрече группового турнира команда Руя Витории сыграет против «Легии» в гостях 9 декабря.

Посмотреть турнирную таблицу группы С можно здесь.

Следить за матчем «Спартак» — «Наполи» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. Группа C
30 сент, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:3
Спартак
Голы
Эльмас, 1 (1:0), Промес, 55 (1:1), Игнатов, 80 (1:2), Промес, 90 (1:3), Осимхен, 90+4 (2:3)
Наполи
Мерет Кулибали Манолас Мариу Руй Ди Лоренцо Эльмас (Унас, 82 ) Руис Зелиньски (Замбо Ангисса, 46 ) Политано (Лосано, 73 ) Инсинье (Малькюи, 41 ) Петанья (Осимхен, 46 )
Спартак
Максименко Жиго Кофрие Джикия Айртон Мозес Умяров Литвинов (Игнатов, 73) Понсе (Соболев, 45+1) Бакаев (Ломовицкий, 88) Промес
Предупреждения
Ди Лоренцо 45, Кулибали 65, Руис 78, Манолас 85  -  Понсе 43, Литвинов 45, Соболев 45, Кофрие 65, Айртон 77, Максименко 89, Умяров 90
Удаления
Мариу Руй 29, Кофрие 82 (вторая ж.к)
Судьи
Кружляк Ханцко Позор
ВАР
Данкерт Блом

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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