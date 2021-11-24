Сегодня, 24 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Наполи» в матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В первой встрече команд, которая состоялась 30 сентября в Италии, красно-белые обыграли соперника со счетом 3:2.

«Спартак» после четырех матчей в группе занимает последнее место, набрав четыре очка. В заключительной встрече группового турнира команда Руя Витории сыграет против «Легии» в гостях 9 декабря.

Посмотреть турнирную таблицу группы С можно здесь.

Следить за матчем «Спартак» — «Наполи» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.