«Спартак» — «Наполи»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
16:30
Сегодня, 24 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Наполи» в матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
В первой встрече команд, которая состоялась 30 сентября в Италии, красно-белые обыграли соперника со счетом 3:2.
«Спартак» после четырех матчей в группе занимает последнее место, набрав четыре очка. В заключительной встрече группового турнира команда Руя Витории сыграет против «Легии» в гостях 9 декабря.
Посмотреть турнирную таблицу группы С можно здесь.
Следить за матчем «Спартак» — «Наполи» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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