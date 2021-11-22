Французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Милло. VAR — Франсуа Летесье. AVAR — Амори Дельрю.

Встреча «Спартака» с «Наполи» состоится 24 ноября в Москве. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После четырех туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе. «Наполи» лидирует с семью очками.