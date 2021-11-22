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Матч «Спартак» — «Наполи» в Лиге Европы рассудит французская бригада арбитров

Француз Тюрпен назначен главным арбитром матча между «Спартаком» и «Наполи»
13:22
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Французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Милло. VAR — Франсуа Летесье. AVAR — Амори Дельрю.

Встреча «Спартака» с «Наполи» состоится 24 ноября в Москве. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После четырех туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе. «Наполи» лидирует с семью очками.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
24 ноября, 18:30
Наполи

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033242--spartak-moskva-vs-napoli/

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»