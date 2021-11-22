В УЕФА прокомментировали ситуацию с коронавирусом в «Наполи» перед матчем Лиги Европы со «Спартаком»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала обстановку с коронавирусом в «Наполи» перед матчем группового турнира Лиги Европы со «Спартаком».

«УЕФА поддерживает регулярные контакты с Российским футбольным союзом, московским «Спартаком» и «Наполи» перед матчем Лиги Европы УЕФА на этой неделе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Матч состоится 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее стало известно, что защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус. До этого covid-19 был выявлен у нападающего Маттео Политано.