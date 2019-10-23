Мартынович надеется, что удача будет на стороне «Краснодара» в матче с «Трабзонспором»

Капитан и защитник «Краснодара» Александр Мартынович на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» поделился ожиданиями от встречи. Видео с брифинга опубликовал Youtube-канал «быков».

Игра пройдет в Трабзоне (Турция) завтра, 24 октября, начало — в 20.55 (мск).

«Для нас этот матч очень важен, — сказал Мартынович. — «Краснодар» сейчас без очков в Лиге Европы. В этом противостоянии очень важно набирать баллы, поэтому приехали играть сюда на победу. Какой будет счет? Что касается моего гола в чемпионате России, то мы уже о нем забыли, надо думать о завтрашней игре. Будет интересный матч. Счет очень тяжело предсказывать. Обе команды нацелены на победу, но надеюсь, что удача будет на нашей стороне».

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