Дан Петреску: «Если «ЧФР Клуж» продолжит так и дальше, мы заработаем 0 очков, забьем 0 голов и пропустим 10»

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску раскритиковал своих игроков, несмотря на победу в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы над «Ренном» (1:0).

— Мы не заслужили победу над «Ренном», — цитирует Петреску Digi Sport. — Я разочарован игроками, мне вообще не понравилось увиденное. Мы играли с соперником, который остался вдевятером, но даже в этой ситуации чуть не упустили победу. Если мы продолжим так и дальше, мы заработаем 0 очков, забьем 0 голов и пропустим 10. У нас нет никаких шансов, если мы будем повторять то, что делали во втором тайме.

После 3-х туров «ЧФР Клуж» занимает 2-е место в группе Е с 6 очками, опережая «Лацио» (3) и «Ренн» (1). Лидирует в квартете «Селтик» (7).