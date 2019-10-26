Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Петреску рассказал, при каком условии прекратит тренировать

21:29
Теги:

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску рассказал, при каком условии завершит тренерскую карьеру.

— Наша команда часто подвергается критике абсолютно незаслуженно. Вот когда другая румынская команда выйдет в групповой турнир Лиги Европы и обыграет там команды из Италии и Франции, я завершу тренерскую карьеру. Запомните! — цитирует Петреску Digi Sport.

После 3-х туров Лиги Европы, «ЧФР Клуж» занимает 2-е место в группе Е с 6 очками. Позади румын расположились «Лацио» (3) и «Ренн» (1). Лидирует же «Селтик» (7).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир