Петреску рассказал, при каком условии прекратит тренировать

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску рассказал, при каком условии завершит тренерскую карьеру.

— Наша команда часто подвергается критике абсолютно незаслуженно. Вот когда другая румынская команда выйдет в групповой турнир Лиги Европы и обыграет там команды из Италии и Франции, я завершу тренерскую карьеру. Запомните! — цитирует Петреску Digi Sport.

После 3-х туров Лиги Европы, «ЧФР Клуж» занимает 2-е место в группе Е с 6 очками. Позади румын расположились «Лацио» (3) и «Ренн» (1). Лидирует же «Селтик» (7).