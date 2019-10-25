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Болельщики «Лацио» использовали нацистские приветствия перед матчем с «Селтиком»

15:24
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В сети появилось видео, на котором фанаты «Лацио» перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Селтика» (1:2) идут маршем по улицам Глазго (Шотландия) и используют нацистские жесты, вскидывая вперед руки.

Это случай уже не первый для «Лацио» в текущем розыгрыше ЛЕ. Ранее УЕФА наказал команду за проявления расизма со стороны болельщиков в матче Лиги Европы против «Ренна» (2:1). Следующий домашний матч против «Селтика» итальянский клуб проведет при частично закрытом для посещения болельщиков стадионе.

«Лацио» занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы E. «Селтик» — первая строчка и семь баллов.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Селтик — Лацио

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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