«Марсель» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Лиги Европы
21:43
Стали известны составы «Локомотива» и «Марселя» на решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Встреча состоится 9 декабря на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало — в 23.00 мск.
«Локомотив»: Худяков, Рыбусь, Едвай, Пабло, Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили, Бабкин, Петров, Смолов, Камано.
«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи, Ронжье, Гуй, Жерсон, Ундер, Милик, ла Фуэнте.
«Локомотив» занимает 4-е место в группе E, набрав 2 очка. «Марсель» (4) идет на третьем месте.
Следить за матчем «Марсель» — «Локомотив» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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