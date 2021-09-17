Спиридонов — о кричалках фанатов «Спартака» в адрес «Легии»: «Никакого уважения к Польше, они нас ненавидят»
Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» оскорбительные лозунги спартаковских болельщиков в адрес польской «Легии» во время матча Лиги Европы (0:1).
«Правильно делали болельщики, что кричали это. Поляки нас ненавидят и уже не первый год. Я сам играл в Польше в 2014 году на чемпионате мира, где наш гимн освистывали польские фанаты. Поэтому никакого уважения не должно быть к Польше», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Болельщики красно-белых несколько раз по ходу матча скандировали оскорбительную кричалку на польском языке в адрес соперника.
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