Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» оскорбительные лозунги спартаковских болельщиков в адрес польской «Легии» во время матча Лиги Европы (0:1).

«Правильно делали болельщики, что кричали это. Поляки нас ненавидят и уже не первый год. Я сам играл в Польше в 2014 году на чемпионате мира, где наш гимн освистывали польские фанаты. Поэтому никакого уважения не должно быть к Польше», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Болельщики красно-белых несколько раз по ходу матча скандировали оскорбительную кричалку на польском языке в адрес соперника.