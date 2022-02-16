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Сегодня, 20:12

Пеллегрини считает, что отсутствие официальных матчей у «Зенита» не будет преимуществом для «Бетиса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

— Как скажется отсутствие Фекира и Каналеса, важных игроков для команды, на «Бетисе»? «Зенит» не играл сейчас в официальных матчах, у них была предсезонка. Является ли это преимуществом для вашей команды?

— Что касается тех, кого сегодня нет с нами, то же самое, что я могу сказать перед каждым матчем, на игру выходит заявленный состав, который готовится к играм. В течение года всегда кто-то может выбыть и не играть, но мы хорошо ротируем состав и это позволяет нам по-прежнему участвовать в трех турнирах одновременно. Конечно, очень важные два игрока отсутствуют, Клаудио Браво тоже очень важен для нашей команды, но его тоже сегодня нет. Думаю, мы выйдем с традиционным настроем на победу и убежденности в своих силах попытаться выиграть матч.

Что касается «Зенита», думаю, команда привыкла к такому графику, к зимней паузе, но они, наверняка, провели хорошую предсезонку с товарищескими матчами, поэтому это вряд ли преимущество для них и для нас в текущей ситуации. Не думаю, что это скажется на результате каким-то образом, — сказал Пеллегрини.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Мануэль Пеллегрини
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