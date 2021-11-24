Лучано Спаллетти: «Мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы рассказал о причинах такого результата.

— Вы часто были недовольны решениями судьи. Как оцените его работу? И не повлияла ли погода на игру «Наполи»?

— Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше. Что до судейства — я получил желтую карточку, когда игрок «Спартака» долго уходил на замену — почти 3 минуты. Я попросил судью поторопить его и получил желтую карточку. Судейство оценивать не мне — я принимаю то, что есть.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.