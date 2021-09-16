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«Локомотив» — «Марсель»: все голы матча

16 сентября 2021, 23:37
«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». Фото ФК «Локомотив»
«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». Фото ФК «Локомотив»
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Все голы матча первого тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1).

На 59-й минуте гостей с пенальти вывел вперед Дженгиз Юндер.

Фаустино Анджорин на 89-й минуте сравнял результат.

Локомотив — Марсель

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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