«Локомотив» — «Марсель»: все голы матча
16 сентября 2021, 23:37
Все голы матча первого тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1).
На 59-й минуте гостей с пенальти вывел вперед Дженгиз Юндер.
Фол — желтая — красная — пенальти — гол— Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021
Ужасная минута для «Локомотива» ? pic.twitter.com/9S312U2chH
Фаустино Анджорин на 89-й минуте сравнял результат.
Вот оно — спасение «Локомотива» и первый гол российских клубов в евросезоне ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021
Анджорин отлично исполнил в дальний угол ? pic.twitter.com/mMPh0664yX
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