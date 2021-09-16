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Головин сделал результативный пас в матче со «Штурмом»

23:26
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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«Монако» открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Штурма».

На 66-й минуте отличился Крепин Диатта. Результативную передачу ему отдал Александр Головин.

Российский полузащитник принял мяч в штрафной и навесил на Диатта. Тот точно пробил головой.

Счет матча — 1:0 в пользу монегасков.

Монако — Штурм

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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