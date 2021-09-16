Головин сделал результативный пас в матче со «Штурмом»
23:26
«Монако» открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Штурма».
На 66-й минуте отличился Крепин Диатта. Результативную передачу ему отдал Александр Головин.
Российский полузащитник принял мяч в штрафной и навесил на Диатта. Тот точно пробил головой.
Счет матча — 1:0 в пользу монегасков.
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю