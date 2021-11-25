«Локомотив» и «Лацио» назвали составы на матч группового турнира Лиги Европы. В старте у «Локо» 17-летний вратарь Даниил Худяков.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Лукас Лейва, Башич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.