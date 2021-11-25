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«Локомотив» — «Лацио»: стартовые составы, 17-летний вратарь Худяков начнет игру с первых минут

19:22
Даниил Худяков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Худяков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» и «Лацио» назвали составы на матч группового турнира Лиги Европы. В старте у «Локо» 17-летний вратарь Даниил Худяков.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Лукас Лейва, Башич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»