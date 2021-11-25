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«Легия» почтила память погибшего владельца «Лестера»

18:46
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«Легия» возложила цветы к мемориальной доске в память о трагически погибшем владельце «Лестера» Вишае Шривадданапрабхе, сообщает официальный Twitter польского клуба. Сегодня команды проведут матч в рамках Лиги Европы.

Шривадданапрабха погиб в 2018 году в результате крушения вертолета. Ему было 60 лет. Также погибли еще четыре пассажира. После покупки «Лестера» тайским бизнесменом команда выиграла чемпионат Англии.

Матч «Лестер» — «Легия» начнется в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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