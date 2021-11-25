«Легия» почтила память погибшего владельца «Лестера»
18:46
«Легия» возложила цветы к мемориальной доске в память о трагически погибшем владельце «Лестера» Вишае Шривадданапрабхе, сообщает официальный Twitter польского клуба. Сегодня команды проведут матч в рамках Лиги Европы.
Legia Warsaw paid tribute to Vichai Srivaddhanaprabha — the former owner of Leicester City — and four passengers who tragically died in helicopter crash in 2018. #LEILEG pic.twitter.com/DAOoWzJFFO— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) November 25, 2021
Шривадданапрабха погиб в 2018 году в результате крушения вертолета. Ему было 60 лет. Также погибли еще четыре пассажира. После покупки «Лестера» тайским бизнесменом команда выиграла чемпионат Англии.
Матч «Лестер» — «Легия» начнется в 23.00 по московскому времени.
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю