Линекер верит, что «Наполи» может выиграть чемпионат Италии
02:17
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался доволен уровнем игры в матче Лиги Европы «Лестер» — «Наполи» (2:2). По его мнению, неаполитанцы могут выиграть чемпионат Италии.
«Отличная игра. Несколько отличных голов. Две очень хорошие команды. Даже рефери не смог это испортить. Совсем не удивлюсь, если «Наполи» выиграет серию А», — написал Линекер в Twitter.
После трех туров в серии А «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице.
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