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Линекер верит, что «Наполи» может выиграть чемпионат Италии

02:17
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался доволен уровнем игры в матче Лиги Европы «Лестер» — «Наполи» (2:2). По его мнению, неаполитанцы могут выиграть чемпионат Италии.

«Отличная игра. Несколько отличных голов. Две очень хорошие команды. Даже рефери не смог это испортить. Совсем не удивлюсь, если «Наполи» выиграет серию А», — написал Линекер в Twitter.

После трех туров в серии А «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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