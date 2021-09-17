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Дмитрий Баринов о матче с «Марселем»: «Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»

02:30
Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал итог матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Я б так не сказал, что сильные или слабые соперники, — цитирует игрока официальный сайт клуба. -Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре желтые карточки. Это не лучшая моя игра. Я ожидал, что спросите про желтые карточки.

Но я работаю над этим, и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться. Что сказать по сегодняшней игре: не все так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24795

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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