Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна в матче с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что это он виноват в том, что в матче Лиги Европы с «Марселем» красную карточку получил Наир Тикнизян.

«Я беру вину на себя, что не поменял раньше (Тикнизяна – прим. «СЭ»). Было видно, что его игра стала другой после желтой карточки. Мы об этом говорили. В первом тайме он играл рядом со скамейкой. А втором тайме мы говорили, что надо быть внимательнее.

Но это нелегко, особенно против таких быстрых игроков, которые играли на его фланге. И этот момент с пенальти, с красной карточкой – я беру на себя, что не поменял раньше и не поставил Сильянова».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер. 11-метровый был назначен именно за фол Тикнизяна, после которого он был удален.