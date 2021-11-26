Вальбуэна помог «Олимпиакосу» обыграть «Фенербахче», «Айнтрахт» и «Антверпен» сыграли вничью

«Олимпиакос» переиграл «Фенербахче» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил нападающий Тикинью на 90-й минуте.

Экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на поле в составе греческой команды на 68-й минуте встречи, заменив Гиоргоса Масураса.

В другом матче группы D «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2). В составе бельгийской команды голом отметился полузащитник Раджа Наингголан.