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Вальбуэна помог «Олимпиакосу» обыграть «Фенербахче», «Айнтрахт» и «Антверпен» сыграли вничью

00:57
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«Олимпиакос» переиграл «Фенербахче» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил нападающий Тикинью на 90-й минуте.

Экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на поле в составе греческой команды на 68-й минуте встречи, заменив Гиоргоса Масураса.

Лига Европы. Группа D
25 нояб, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
1:0
Фенербахче
Голы
Тикинью Соарес, 90 (1:0)
Олимпиакос П
Вацлик Папастатопулос (Ба, 25 ) Лала Рябчук Сиссе Камара М`Вила Оньекуру (Бухалакис, 46 ) Эль-Араби (Тикинью Соарес, 81 ) Масурас (Вальбуэна, 68 ) Камара (Рони Лопеш, 46 )
Фенербахче
Берке Озер Ким Мин Джэ Тиссеран Новак (Солои, 78) Соса Яндаш (Мухаммед Гюмюшкая, 90) Ирфан Кахветжи (Пелкас, 65) Зайц (Майер, 66) Росси (Кадиоглу, 79) Бериша Осайи-Самуэль
Предупреждения
Ба 39, Тикинью Соарес 90  - 
Судьи
Лаос

В другом матче группы D «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2). В составе бельгийской команды голом отметился полузащитник Раджа Наингголан.

Лига Европы. Группа D
25 нояб, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:2
Антверпен
Голы
Камада, 13 (1:0), Наингголан, 33 (1:1), Саматта, 88 (1:2), Гонсалу Пасьенсия, 90 (2:2)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер Тута Якич (Роде, 90 ) Соу Костич Камада (Гонсалу Пасьенсия, 90 ) Хасебе Линдстрем (Хауге, 78 ) Борре (Ламмерс, 69 )
Антверпен
Бюте Де Лат Вайнс Десолей Алмейда Верстрате Наингголан Двомо (Юсуф, 66) Фишер (Эггештайн, 76) Саматта Фрай
Предупреждения
Десолей 59, Фрай 83
Судьи
Тирни

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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