Вальбуэна помог «Олимпиакосу» обыграть «Фенербахче», «Айнтрахт» и «Антверпен» сыграли вничью
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«Олимпиакос» переиграл «Фенербахче» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил нападающий Тикинью на 90-й минуте.
Экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна вышел на поле в составе греческой команды на 68-й минуте встречи, заменив Гиоргоса Масураса.
В другом матче группы D «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2). В составе бельгийской команды голом отметился полузащитник Раджа Наингголан.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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