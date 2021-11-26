«Байер» не проиграл ни в одном из 15 домашних матчей в группе Лиги Европы и установил рекорд

«Байер» идет без поражений во всех 15 домашних матчах группового турнира Лиги Европы, сообщает Opta. Команда установила рекорд турнира.

В матче пятого тура ЛЕ «Байер» победил «Селтик» (3:2). Дубль сделал Роберт Андрих, также отличился Мусса Диаби.

Указано, что по количеству домашних матчей в группе ЛЕ без проигрышей подряд «Байер» является рекордсменом соревнований.