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Лига Европы: «Спартак» сыграет с «Лейпцигом», «Барселона» — «Галатасарай» и другие пары 1/8 финала

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Иван Торопцев
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 25 февраля состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: 8 победителей пар 1/16 финала и 8 команд, занявших первые места по итогам группового турнира Лиги Европы.

Московский «Спартак» сыграет с «Лейпцигом». Отметим, что немецкую команду тренирует Доменико Тедеско, который возглавлял красно-белых с октября 2019 года по май 2021 года.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

«Рейнджерс» — «Црвена Звезда»

«Брага» — «Монако»

«Порту» — «Лион»

«Аталанта» — «Байер»

«Севилья» — «Вест Хэм»

«Барселона» — «Галатасарай»

«Лейпциг» — «Спартак»

«Бетис» — «Айнтрахт»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 и 17 марта. При этом «Бетис» и «Порту» проведут свои домашние матчи 9 марта, чтобы избежать пересечения с домашними играми «Браги» и «Севильи».

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Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
5
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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