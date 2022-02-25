Лига Европы: «Спартак» сыграет с «Лейпцигом», «Барселона» — «Галатасарай» и другие пары 1/8 финала
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 25 февраля состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие 16 команд: 8 победителей пар 1/16 финала и 8 команд, занявших первые места по итогам группового турнира Лиги Европы.
Московский «Спартак» сыграет с «Лейпцигом». Отметим, что немецкую команду тренирует Доменико Тедеско, который возглавлял красно-белых с октября 2019 года по май 2021 года.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
«Рейнджерс» — «Црвена Звезда»
«Брага» — «Монако»
«Порту» — «Лион»
«Аталанта» — «Байер»
«Севилья» — «Вест Хэм»
«Барселона» — «Галатасарай»
«Лейпциг» — «Спартак»
«Бетис» — «Айнтрахт»
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 и 17 марта. При этом «Бетис» и «Порту» проведут свои домашние матчи 9 марта, чтобы избежать пересечения с домашними играми «Браги» и «Севильи».