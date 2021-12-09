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«Марсель» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

21:00
«Локомотив» в гостях сыграет против «Марселя» в Лиге Европы. Фото AFP
«Локомотив» в гостях сыграет против «Марселя» в Лиге Европы. Фото AFP
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Сегодня, 9 декабря, «Марсель» на своем поле примет «Локомотив» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Первая встреча команд на этой стадии турнира завершилась вничью 1:1.

«Локо» идет на последнем месте в таблице, набрав два очка в пяти встречах, и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы. Как и «Марсель», отстающий от второго места на четыре очка.

Турнирная таблица группы Е:
1. «Галатасарай» — 11 очков
2. «Лацио» — 8
3. «Марсель» — 4
4. «Локомотив» — 2

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Следить за матчем «Марсель» — «Локомотив» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Локомотив

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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