«Марсель» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
21:00
Сегодня, 9 декабря, «Марсель» на своем поле примет «Локомотив» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Первая встреча команд на этой стадии турнира завершилась вничью 1:1.
«Локо» идет на последнем месте в таблице, набрав два очка в пяти встречах, и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы. Как и «Марсель», отстающий от второго места на четыре очка.
Турнирная таблица группы Е:
1. «Галатасарай» — 11 очков
2. «Лацио» — 8
3. «Марсель» — 4
4. «Локомотив» — 2
Что нужно «Локомотиву», чтобы остаться в Европе. Окончательные расклады для команды Гисдоля
Следить за матчем «Марсель» — «Локомотив» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю