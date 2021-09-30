«Лацио» — «Локомотив»: Габаррон удвоил преимущество хозяев
22:41
«Лацио» забил еще один гол в ворота «Локомотива» в матче Лиги Европы.
На 38-й минуте отличился Патрисио Габаррон. Он отправил мяч в ворота после углового. Счет матча — 2:0 в пользу «Лацио».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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