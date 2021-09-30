Витория отметил профессионализм футболистов «Спартака» после победы над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил профессионализм футболистов команды после победы над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

— «Спартак» моментами показывал ту игру, которую вы хотели бы видеть у команды всегда? Можете ли сказать, что процесс пошел — и команда вас начала лучше понимать?

— Что мне больше всего понравилось — это профессионализм. Бывает, что на второй тайм игроки выходят с кучей эмоций и малым количеством мыслей. Вчера я сказал, что мы можем проиграть матч, но не можем потерять себя. Мы вышли с правильным настроем, с характером, взяли три очка в очень интенсивном матче. И впереди следующий матч — надо восстанавливаться. Мы рассчитываем лишь на тех, кто с нами сейчас тут, новостей о выздоровевших пока нет. Мы заслужили эту победу, но нужно продолжать работать. Быстрое восстановление — и подготовка к следующей игре, которую надо провести с тем же качеством. Просто очень круто, что команда сохранила свое лицо и сыграла так, как мы и планировали, с этим соперником на этом стадионе.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С. Дубль в составе московской команды оформил Квинси Промес, еще один мяч забил Михаил Игнатов.