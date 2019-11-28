Кристиян Бистрович: «ЦСКА заслужил иметь больше очков»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в матче группового этапа лиги Европы отметил, что до матча у команды была вера в возможность занять второе место в группе.
— Как прокомментируете итог матча?
— Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы. В каждом матче мы имели много моментов, но не забивали. Сегодня получилось то же самое. Нам надо работать над концентрацией и реализацией, и тогда все будет нормально.
— Как можно улучшить реализацию?
— Мы будем анализировать это на тренировках. Тренер подскажет, как это сделать.
— Верили в чудо до матча, в возможность занять второе место?
— Да, внутри была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут забили, то все было бы возможно.
— Какое чувство испытываете сейчас?
— Для молодых футболистов все матчи в Европе огромный опыт. Но сейчас уже все мысли о тульском «Арсенале». (Елена Григорьевская)