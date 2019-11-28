Кристиян Бистрович: «ЦСКА заслужил иметь больше очков»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в матче группового этапа лиги Европы отметил, что до матча у команды была вера в возможность занять второе место в группе.

— Как прокомментируете итог матча?

— Мы заслужили иметь в своей копилке больше очков в этой Лиге Европы. В каждом матче мы имели много моментов, но не забивали. Сегодня получилось то же самое. Нам надо работать над концентрацией и реализацией, и тогда все будет нормально.

— Как можно улучшить реализацию?

— Мы будем анализировать это на тренировках. Тренер подскажет, как это сделать.

— Верили в чудо до матча, в возможность занять второе место?

— Да, внутри была вера в себя и в чудо, что сможем забить четыре мяча. И если бы в первые пятнадцать минут забили, то все было бы возможно.

— Какое чувство испытываете сейчас?

— Для молодых футболистов все матчи в Европе огромный опыт. Но сейчас уже все мысли о тульском «Арсенале». (Елена Григорьевская)