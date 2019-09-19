«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в стартовом матче Лиги Европы

«Краснодар» с разгромным счетом уступил «Базелю» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (0:5). Дублем в составе швейцарцев отметился полузащитник Кевин Буа, также отличились хавбеки Лука Дзуффи и Ноа Окафор. Еще один гол «Краснодар» забил в свои ворота — мяч на счету полузащитника Тонни Вилены.

В параллельном матче группы С «Хетафе» с минимальным счетом победил «Трабзонспор» (1:0). Единственный гол забил нападающий Родригес Анхель.

Лига Европы

Группа C

«Базель» (Швейцария) — «Краснодар» (Россия) — 5:0 (2:0)

Голы: Буа, 9 (1:0). Буа, 40 (2:0). Дзуффи, 52 (3:0). Вилена, 54 — в свои ворота (4:0). Окафор, 79 (5:0).

«Базель»: Омлин, Видмер, Альдерете, Джюмарт, Петретта, Штокер (Окафор, 58), Джака, Фрай, Дзуффи (Кампо, 81), Буа, Артур Кабрал (Риверос, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, К.Рамирес, Камболов (Уткин, 46), Вилена, Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Штокер, 51. Мартынович, 63.

Судьи: Гестраниус. Алакаре, Аравирта (все — Финляндия).

19 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

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