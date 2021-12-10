Конрад де ла Фуэнте: «Марсель» хочет выиграть Лигу конференций»
02:58
Нападающий «Марселя» Конрад де ла Фуэнте прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы. Команда заняла третье место в группе и сыграет в Лиге конференций.
«Я рад, что мы смогли выиграть сегодня и выйти в Лигу конференций, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы отправляемся в этот турнир и, конечно, одна из наших целей на сезон — выиграть его. С нетерпением жду возможности сыграть в нем».
Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю