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Конрад де ла Фуэнте: «Марсель» хочет выиграть Лигу конференций»

02:58
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Нападающий «Марселя» Конрад де ла Фуэнте прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы. Команда заняла третье место в группе и сыграет в Лиге конференций.

«Я рад, что мы смогли выиграть сегодня и выйти в Лигу конференций, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы отправляемся в этот турнир и, конечно, одна из наших целей на сезон — выиграть его. С нетерпением жду возможности сыграть в нем».

Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»