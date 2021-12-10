Вильям Салиба: «Довольны, что «Марсель» пробился в Лигу конференций»
02:50
Защитник «Марселя» Вильям Салиба прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы. Команда заняла третье место в группе и сыграет в Лиге конференций.
«Мы довольны тем, что после разочарования из-за вылета из Лиги Европы смогли пробиться в Лигу конференций, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Мы попробуем дойти как можно дальше в этом новом турнире и сделаем все для этого».
Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.
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