Кавазашвили: «Селихов оставил Виторию на посту, Руй должен ему месячный оклад»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Селихов, спасибо тебе за выигрыш! Увидел, что «Спартак» в мандраже играл до 20-й минуты матча. Не получался пас, не было движения в атаке, очень легко уступили преимущество. Но слава богу, что они очнулись и начали играть нормально. Только прибавили футболисты в атакующих действиях, так сразу же защита соперника начала ошибаться. Моментов, как с голом Бакаева, было еще 2-3. Это говорит, что они нас больше боялись», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался об игре вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Селихова можно поблагодарить за то, что Витория остался на своем месте. Наверное, он пока продолжит работать, но Руй обязан ему свой месячный оклад отдать сегодня. Селихов — тот самый вратарь, о котором я все время говорил, что он хороший. С его появлением в воротах у «Спартака» началась победная игра, меньше стали пропускать», — добавил Кавазашвили.

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.