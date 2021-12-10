Губерниев: «Видимо, я подсказал Витории про Селихова. Руководство «Спартака», не благодарите меня!»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу игры вратаря московского «Спартака» в матче 6-го тура Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Спартак», конечно, играл лучше. Они заслужили это победу. Я счастлив, что некоторое время назад Руй Витория каким-то непонятным образом разглядел или прочитал в моем телеграм-канале про Селихова. Видимо, я ему подсказал, больше же некому, что есть такой вратарь, который сидит на лавке и который потенциально голкипер «Спартака» номер один, что его нужно срочно вытаскивать. Руководство «Спартака», не благодарите меня! Максименко играл, пропускал, был ненадежен. Но никто не мог сказать Витории: «Коуч, смотри, вот Селихов. Он лучше играет в воротах, ставь его». Наконец-то этот день произошел — достучались до тренера. Однако самое печальное, что такое позднее решение по Селихову может стоить Руи Витории карьеры", — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Российский комментатор также поблагодарил «Спартак» за ту игру, которую они продемонстрировали.

«Спартак», который коряво играет в Тинькофф РПЛ, сегодня совершил спортивный подвиг: занял первое место в группе а также впервые за четверть века вышел из квартета в плей-офф. Это, с одной стороны, достижение, а с другой — «Спартак» пока еще не отличается надежностью. Однако все равно хочу искренне поблагодарить команду за то, что красно-белые принесли важные очки для России в зачет УЕФА. Тяжелейшая группа, но сегодня «Спартак» выиграл, так как он просто лучше играл в футбол", — добавил Губерниев.

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.