Игнатов об игре с «Лестером»: «Можно сказать, что это один из самых громких моих матчей»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1). Футболист также поблагодарил болельщиков команды.

«Как обычно, на установке за два часа до игры сказали состав, тогда и узнал. До игры немного волнения было, хороший соперник и давно так много не играл, понимал, что будет непросто. Во время игры чувствовал себя отлично некоторое время, а потом тяжеловато. После игры состояние тяжелое, но хорошо, что добыли очко и остались в гонке.

Мозес назвал мой ассист потрясающим? Обычная передача с фланга, просто увидел красное пятно и подал туда, где оказался Мозес.

Можно сказать, что это один из самых громких моих матчей. С «Наполи» был хороший и в 2019 году с «Рейнджерс» хорошо провел.

Что касается поддержки болельщиков, это всегда очень приятно. Наши спартаковские болельщики приезжают в любую точку света. Благодарен им, это придало нам сил, мы их видели, слышали. Это придало сил, и мы взяли одно очко», — цитирует Игнатова пресс-служба клуба.

После 4-х туров «Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C с четырьмя очками. «Лестер» идет на третьей строчке с пятью очками, а «Легия» — вторая с шестью. «Наполи» — лидер группы с семью баллами на счету. Красно-белым для выхода в плей-офф необходимо выигрывать в оставшихся матчах.