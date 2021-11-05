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Игнатов об игре с «Лестером»: «Можно сказать, что это один из самых громких моих матчей»

Игнатов высказался о матче «Спартака» с «Лестером»
16:47
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1). Футболист также поблагодарил болельщиков команды.

«Как обычно, на установке за два часа до игры сказали состав, тогда и узнал. До игры немного волнения было, хороший соперник и давно так много не играл, понимал, что будет непросто. Во время игры чувствовал себя отлично некоторое время, а потом тяжеловато. После игры состояние тяжелое, но хорошо, что добыли очко и остались в гонке.

Мозес назвал мой ассист потрясающим? Обычная передача с фланга, просто увидел красное пятно и подал туда, где оказался Мозес.

Можно сказать, что это один из самых громких моих матчей. С «Наполи» был хороший и в 2019 году с «Рейнджерс» хорошо провел.

Что касается поддержки болельщиков, это всегда очень приятно. Наши спартаковские болельщики приезжают в любую точку света. Благодарен им, это придало нам сил, мы их видели, слышали. Это придало сил, и мы взяли одно очко», — цитирует Игнатова пресс-служба клуба.

После 4-х туров «Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C с четырьмя очками. «Лестер» идет на третьей строчке с пятью очками, а «Легия» — вторая с шестью. «Наполи» — лидер группы с семью баллами на счету. Красно-белым для выхода в плей-офф необходимо выигрывать в оставшихся матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Y5g2nKMNg_w&t=108s

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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